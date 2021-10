Parc éolien d'Oléron : "aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi" pour Dominique Bussereau

Dominique Bussereau, ancien ministre et ancien président du Conseil départemental de la Charente-Maritime.

L'ancien président de Charente-Maritime Dominique Bussereau regrette les tournures que prend le projet éolien d'Oléron, alors que le débat public est en cours.

C'est dans un tweet qu'il a exprimé son opinion de "citoyen" : "Le premier projet était irréaliste économiquement et peut être acceptable sur le plan environnemental. Aujourd'hui c'est du grand n'importe quoi et le projet s'est auto-détruit par ses excès." Par "excès", Dominique Bussereau fait référence à l'envie d'édifier le parc sur une zone de 300 km2, loin des 120 km2 initialement annoncé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On est parti d'une situation où il y avait quasiment consensus", s'agace Dominique Bussereau. "Et le dossier est aujourd'hui malmené par ceux qui ont ouvert le débat, et qui modifient les donnes, transforment le projet initial... A mon avis, cette version rencontrera un refus général..."

La maîtrise d'ouvrage du projet est partagée entre le ministère de la Transition Écologique pour le champ éolien, et le Réseau de Transport d’Électricité (RTE) pour le raccordement à terre.