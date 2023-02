Parc éolien en Baie de Saint-Brieuc : la base technique installée à Saint-Malo les premières années

Stéphane Alain Rioun de l'entreprise Ailes Marines (à gauche), et Daniel Cueff vice-président de la Région, lors de la présentation des locaux.

Le port de Saint-Malo a désormais une nouvelle corde à son arc. La base technique temporaire du futur parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc a été inaugurée ce vendredi 24 février, sur le port de commerce. Les locaux sont situés à proximité du quai Surcouf, qui donne sur le bassin Duguay Trouin. Les éoliennes doivent toujours être mises en service fin 2023.

"Pour l'instant, la base de Saint-Quay-Portrieux n'est pas construite, explique Daniel Cueff, vice-président de la Région Bretagne, en charge de la mer et du littoral. Ce sera le futur port de maintenance. En attendant, pour ne pas freiner le bon déroulement de la construction du parc et être prêt pour son lancement, nous avons proposé à l'entreprise Ailes Marines d'utiliser ces locaux."

Un navire de plus de 80 mètres de long

Ailes Marine, filiale d’Iberdrola, en charge de l'implantation du parc, devrait rester près de quatre ans dans la Cité corsaire. Les travaux de maintenance seront réalisés depuis le bateau EDDA Goëlo. Ce navire de plus de 80 mètres de long quittera le port tous les quinze jours pour se rendre sur la zone des éoliennes, avec 40 techniciens à bord et 20 membres d'équipage. "Il sera de retour pour changer de personnel et pour l'avitaillement", souligne Stéphane Alain Riou, directeur offshore Iberdrola France.

La base technique temporaire du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc se trouve à proximité du bassin Duguay Trouin à Saint-Malo. © Radio France - Raphaël Aubry

À terre, il y aura des salariés pour la coordination des opérations et l'administratif. "On doit mettre en route les éoliennes, les connecter au réseau et il y aura beaucoup de réglages les premières années, pour assurer leur pérennité sur 25 ans", continue le responsable de l'implantation du futur parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc.

Le parc, en construction depuis 2021, devrait alimenter en électricité 1/4 des bretons, soit environ 835 000 personnes.