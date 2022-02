Alors que la consultation publique autour du projet de parc éolien se clôture ce 28 janvier, les élus rétais ont rendu leur avis : un non ferme. En cause, la méconnaissance des impacts sur l'environnement et le flou de la procédure.

Parc éolien en mer d'Oléron : "Un non unanime" pour les maires de l'île de Ré

Dix signatures pour dix maires "défavorables" au projet de parc éolien au large des côtes oléronaises. Les maires de l'île de Ré ont rendu leur avis, ce lundi 28 janvier, au dernier jour du débat public sur ce projet polémique. Trop d'inquiétudes subsistent autant sur le fond que sur la forme du projet, selon le président de la Communauté de communes Lionel Quillet.

Un projet encore trop imprécis

"Je voudrais comprendre comment aujourd'hui, on pourrait mettre des mâts de 150 mètres sans étude d'impact", regrette Lionel Quillet, le président de la Communauté de communes de l'île de Ré. "Je ne sais pas, moi, signer un chèque en blanc. Je voudrais connaître le projet et donc pour l'instant, c'est un non unanime."

On n'a toujours pas d'étude pour savoir quelles seront les conséquences sur la biodiversité, sur les fonds marins, sur les oiseaux... Ce n'est pas envisageable." - Lionel Quillet, président de la Communauté de communes de l'île de Ré

Les impacts sur l'environnement ne sont pas les seuls à être flous. La taille du parc et son emplacement précis ne sont pas définis, alors qu'il faut déjà prendre position. "C'est ce qui est extrêmement inquiétant dans cette procédure", estime Lionel Quillet. "On est sur du potentiel. Pour moi cette procédure ne peut pas exister. On ne définit pas un potentiel de développement en matière de site industriel."

Un recours possible

Un procédé "deux poids, deux mesures", selon Lionel Quillet. En comparaison, quand l'île de Ré a voulu à deux reprises construire un parc solaire, le projet a été écarté par l'Etat pour son impact environnemental. "J'ai du mal à comprendre que le solaire ai été refusé et que, par contre, aujourd'hui, l'éolien soit permis dans un espace protégé. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire."

Si le projet du parc éolien se poursuit tel quel, Lionel Quillet envisage de faire un recours auprès du Conseil d'État.