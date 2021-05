Parc éolien : le chantier s'installe, comme prévu, au large de la baie de Saint-Brieuc

La mobilisation annoncée contre le parc éolien de la baie de Saint-Brieuc a finalement été assez timide ce lundi 3 mai. Une manifestation d'opposants a rassemblé 300 personnes devant la préfecture et le rassemblement de pêcheurs en mer a été annulé. Pendant ce temps, le chantier s'installe.

Les gros navires qui vont participer aux travaux du parc éolien de la baie de Saint-Brieuc sont arrivés, comme prévu, sur zone ce lundi 3 mai 2021, notamment l'Aeolus. Cet imposant bateau hollandais de 140 mètres de long capable de se transformer en plateforme va forer le fond de la baie pour installer les 62 éoliennes. Surélevé au-dessus de l'eau grâce à quatre pieds géants. C'est ce navire que les pêcheurs voulaient bloquer ce lundi matin mais, ne le voyant pas arriver, ils ont fait demi-tour. Les pêcheurs ont cru que le chantier était ajourné. En réalité, le navire avait simplement du retard.

Ils ont réussi à nous berner, s'agace Julien Tréhorel, patron-pêcheur à Erquy.

Capture d'écran Marine Traffic

"Et je me demande comment on va réussir à défendre notre profession", poursuit le pêcheur.

Un chantier sous bonne garde

"L'Aeolus est bien sur zone, il s'installe", confirme Ailes Marines, le porteur du projet ce lundi après-midi. D'autres bateaux affrétés pour le chantier sont également en place, comme l'atteste le site Marine Traffic. Le tout sous bonne garde. Le préfet maritime a déployé plusieurs navires de la gendarmerie maritime, de la marine nationale et des douanes dans le secteur.