Grand Parc Canal : comment Toulouse Métropole veut "réenchanter" ses canaux

Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, l'avait soufflé lors de ses vœux le 5 janvier : il veut réduire de moitié la présence des voitures le long du Canal du Midi . En réalité, la Métropole a un plus grand projet encore, baptisé "Grand Parc Canal", qui a été un peu plus explicité à la presse ce vendredi 13 janvier. Il prévoit d'ici 2030 de redonner fière allure aux abords des trois canaux sur le territoire de la Métropole et des communes de Toulouse, Fenouillet, Lespinasse et Saint-Jory. Le projet entre dans sa phase opérationnelle après dix-huit mois de concertation.

Moins de circulation automobile

Les premières concertations l'ont démontré : ce que souhaitent les Toulousains concernant les canaux, c'est d'abord et avant tout moins de voitures ; moins de voitures en stationnement et moins de voitures en circulation sur les voies. Les études ont montré que 60% des automobilistes qui empruntent les voies le long des canaux ont en réalité des alternatives (bus, métro, vélo, marche à pied) à l'usage de la voiture.

Cela engage de sacrifier des places de stationnement, par exemple sur le bassin de l'Embouchure pour en faire une voie mode doux, à hauteur du Pont-Saint-Sauveur en supprimant le parking en face de la capitainerie, ou encore près de St-Pierre-des-Cuisines pour y mettre pelouses et arbres à la place. Cette dernière idée est d'ailleurs celle dont on est le plus certain qu'elle se fasse, c'est le futur parvis Brienne Saint-Pierre qui sera livré en juillet 2025, pour neuf millions d'euros. Les autres projets doivent encore être soumis à la concertation.

Entre l'école TSE et St Pierre des Cuisines, pour le moment il y a une vingtaine de places de stationnement. Elles seront supprimées en 2024. - Toulouse Métropole

Exit les parkings, pour faire place à des pelouses et des arbres entre St-Pierre-des-Cuisines et le Canal de Brienne. - Atelier Jacqueline Osty et Associés

Dans les grandes lignes, ce Grand Parc Canal induit aussi un nouveau sens de circulation. "On va passer à un sens de circulation sur une rive, et à un autre sur l'autre rive. On gagnera de la place et il n'y aura plus d'alternat, de système en baïonnette qui rend complexes les croisements", résume Jacqueline Osty, la paysagiste chargée du projet.

Le vélo trouvera aussi une place de choix dans ce projet, et les cyclistes ne devront plus partager l'espace avec les piétons, ce qui engendre une cohabitation souvent chaotique. À l'instar de l'expérimentation actuelle - et plutôt réussie - sur le boulevard Monplaisir, les cyclistes auront leur propre voie, grâce à la place grignotée sur la route.

Éclairage, végétation et activités

C'est là où le projet est encore flou. Pour "réenchanter" les canaux, il faut les rendre plus sécurisés. Cela passe par un projet d'éclairage nocturne non défini. Il faut aussi accentuer la végétalisation. Sur ces 30 kilomètres de canaux métropolitains, il y a 3.400 arbres. Il est question de doubler systématiquement les rangées d'arbres, une déjà existante côté berges avec les platanes historiques, et une de l'autre côté de la route sur le trottoir. Des micocouliers seront plantés aux abords du canal de Brienne, ce sera des chênes côté canal du Midi.

Enfin, l'objectif d'ici sept ans, c'est aussi de redonner plus de vie à ces canaux qui manquent parfois d'aménagements simples, des bancs par exemple. À l'Embouchure, si une voie de circulation est récupérée, le Jardin des Filtres pourrait bénéficier d'une promenade avec une traversée. Au Port-Saint-Sauveur, le parking supprimé en face de la capitainerie pourrait laisser place à des installations temporaires comme des transats, des tables, des aires de jeux, des terrains de boule. Dernier exemple, qui encore une fois n'en est qu'au stade de l'idée, pourrait être un mur d'escalade à la place des trémies des Minimes.

Des sites choisis pour expérimenter ces aménagements

Près de dix sites proches des canaux ont été retenus pour être aménagés de manière transitoire dans les deux prochaines années, pour un coût de deux millions d'euros. Une manière de tester certains dispositifs entre 2024 et 2025 avant éventuellement de les pérenniser, c’est ce qu'on appelle des "projets d'urbanisme tactique".

Le bassin des Filtres, redécouverts par les habitants des Ponts-Jumeaux, des Amidonniers et des Sept-Deniers pendant les confinements. - Atelier Jacqueline Osty

Le Port de l'Embouchure et le bassin des Filtres, d'où tout part, c'est là que tout commencera l'année prochaine. Tout le monde est d'accord pour dire qu'entre la rocade, l'échangeur des Sept-Deniers et les voies, le secteur est étouffant alors qu'il dispose d'une belle réserve naturelle que constitue le bassin des Filtres.

Un croquis des trémies des Minimes, en imaginant qu'elles seraient piétonnisées. - Atelier Jacqueline Osty

Le port Saint-Sauveur : suppression du parking, ouverture du port sur la ville.

Croquis du lac du Bocage de Fenouillet. - Atelier Jacqueline Osty

Sur ce canal latéral, au nord de la métropole à Lespinasse, Fenouillet et Saint-Jory, il est aussi question de créer des espaces ludiques et des points de restauration et de pique-nique.