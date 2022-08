Parc Phoenix de Nice : la SPA pour animaux sauvages

"Ce sont principalement des serpents saisis sur le port de Nice, indique Anthony Caucheteux, responsable zoologique du parc Phoenix de Nice. On en a retrouvé plus de 300, empilés les uns sur les autres, cachés dans des chaussettes. Nous, on en a récupérés quarante environ."

Depuis 2016, ce parc fait partie des quatre établissements français agréés pour recueillir des animaux sauvages introduits illégalement en France. "80% des cinq cent animaux que l'on a ici sont issus de saisies de la douane, de l'Office français de la biodiversité, ou de la Direction départementale de la protection des populations", ajoute le soigneur.

Manque de places

Perroquets venus d'Amérique latine, lémuriens et ouistitis originaires de régions africaines : le parc se réfère uniquement à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Cites). "On est comme la SPA, mais dédiée aux animaux de la faune sauvage", clarifie Anthony Caucheteux.

Mais il est de plus en plus dur pour le parc Phoenix de trouver une place pour ces animaux sauvages. Le trafic augmente de façon exponentielle. "Aussi, il y a de plus en plus de particuliers qui nous donnent des tortues, des serpents. Soit parce qu'ils n'en veulent plus, soit parce que la législation change brusquement."

En recueillant ces animaux sauvages, le but du parc est aussi d'éviter que les animaux saisis ne soient euthanasiés sous ordre de la préfecture. Une mission de plus en plus compliquée reconnait le responsable zoologique : "Là, ça commence à être compliqué d'en placer davantage."