Le parc photovoltaïque de Moissac-Bellevue ne verra peut-être jamais le jour

La petite commune de Moissac Bellevue va-t-elle finalement pouvoir installer son parc photovoltaïque, après cinq ans de travail sur ce projet ? Rien n'est moins sûr... Dans le Var cette petite commune de 300 habitants a pour ambition d'installer 50 hectares de panneaux photovoltaïques dans la forêt voisine, sur des terres appartenant à la commune, pour alimenter 37.000 personnes en électricité. Coût de l'investissement : 26 millions d'euros. Les travaux devaient débuter en septembre pour se terminer au printemps 2021.

En plus de produire de l'énergie verte, ce parc photovoltaïque serait également une manière de renflouer les caisses de la commune dans les années à venir, car elle est en grande difficulté financière. Elle n'a plus aucune dotation de l'état. Mais le projet est en suspend car "Visiblement, le préfet du Var a pris un arrêté de refus, qui n'est pour l'instant pas publié" explique le maire de la commune Jean Biacci.

Après une étude du Parc Naturel Régional du Verdon qui a validé le projet, un permis de construire obtenu et une validation de la commission de régulation de l'énergie, il ne manque que la signature du préfet.

"Ce projet est aussi le sauvetage de la commune !"

"Il y a quelques chauves-souris en bordure de parc, mais on va conserver les arbres dans lesquels elles nichent. Et aujourd'hui pour, je dirais, des considérations philosophiques et peut-être un petit bémol au niveau de la protection des chauves-souris et encore je n'en suis vraiment pas sûr, on nous refuse ce projet..." désespère le maire du village.

"Suite à la pandémie, on a besoin d'une reprise économique. En réalisant ce parc, on apporte 26 millions d'euros d'investissement dans l'économie locale, et ensuite l'investissement de la commune est assuré pendant trente ans, la durée du parc. J'espère que le préfet reviendra sur sa décision car ce projet est aussi le sauvetage de la commune !"

Le maire de Moissac-Bellevue, Jean Biacci. © Radio France - Elisa Montagnat

Pour les habitants de ce village ce serait une immense déception de tout annuler. Ils sont des dizaines à s'être investis dans le projet, qui intègre un financement participatif ouvert aux habitants de Moissac-Bellevue en priorité (puis il sera ouvert aux habitants de la communauté de communes, ensuite à ceux de la région). Ils pourront acheter des actions qui leur rapporteraient environ 5% d'intérêt chaque année.

Christiane, par exemple, est prête à mettre 4.000 euros : "Parce que c'est ma commune, et en même temps je travaille pour le développement durable, donc l'avenir de nos enfants, de nos petits enfants !" "On ne comprendrait pas que le projet soit annulé au dernier moment" ajoute Elisabeth. "Si on nous l'avait dit toute suite d'accord, mais cinq ans plus tard... Il y a eu un gros investissement et beaucoup d'espoir pour les gens du village".