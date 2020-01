Parc Régional Normandie-Maine : dossier de candidature Géo Parc officiellement transmis à l'Unesco

Département Mayenne, France

Cela fait près de deux ans maintenant que les responsables du Parc Régional Normandie-Maine travaillent sur ce projet qui vise à promouvoir ce site naturel qui s'étend sur plusieurs départements (Mayenne, Sarthe, Orne, Manche). Le dossier de candidature a été récemment envoyé à l'Unesco. L'institution internationale va désormais analyser les documents transmis. En 2022, l'Unesco rendra son verdict.

Des retombées touristiques

Un géo parc, c'est une aire protégée qui possède des atouts géologiques exceptionnels et un riche patrimoine culturel. Et c'est évidemment un produit d'appel touristique. L'objectif est d'attirer des scientifiques, des amateurs, des passionnés de nature et des touristes qui veulent s'offrir un grand bol d'air et s'amuser.

En France, il y a actuellement 7 Géo Parcs mondiaux, tous dans le sud-est du pays, Lubéron, Haute-Provence, Quercy, Beaujolais, Ardèche. Aucun dans l'Ouest. Un vide à combler.