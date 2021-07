Parc sur le Débarquement en Normandie : "Le business n'est pas compatible avec une zone protégée"

Près d’un an et demi après l’annonce de la création d’un parc sur le Débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, par le président de la région Normandie, Hervé Morin, les écologistes continuent de se mobiliser contre. Ils dénoncent un véritable désastre environnemental.

Près d’un an et demi après l’annonce de la création d’un parc sur le Débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, par le président de la région Normandie, Hervé Morin, les écologistes continuent de se mobiliser contre. Rebaptisé "DDay Land" par ses opposants, aussi appelé "Puy du Fou Normand", il devrait voir le jour d'ici trois ans à Carentan-les-Marais.

à lire aussi Un "Puy du Fou" normand pour célébrer le Débarquement

Mais pour François Dufour, ex conseiller régional EELV en Normandie, ce serait un véritable désastre écologique.

"Les marais de Carentan, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une zone protégée, c'est une zone, où il y a de multiples activités et ce sont des lieux de vie pour la faune et la flore. On ne peut pas utiliser ce devoir de mémoire à des fins de spéculation financière, mais en même temps de mise en péril des écosystèmes et d'un territoire aujourd'hui qui est protégé par des textes. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas possible d'utiliser cette mémoire à des fins contraires à cette réalité économique, écologique et sociale."

Il devrait ouvrir en 2024, pour les 80 ans du Débarquement, en Normandie.