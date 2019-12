Paris : 195 points de collecte de sapins mis en place, c'est 21 de plus qu'en 2018

Paris, France

Comme tous les ans, le même casse tête. Que faire de son sapin de Noël ? Pour qu'il ne se retrouve pas sur le trottoir, la mairie de Paris met en place des points de collecte à partir de ce jeudi jusqu'au 26 janvier 2020. Ils seront au nombre de 195 soit 21 de plus que l'an dernier.

Chaque année le nombre de sapins collectés augmentent 72 000 en 2017, 85 000 en 2018 et 97356 en début d'année 2019.

Pour déposer votre sapin au recyclage, il faut qu'il soit nu, sans sac, ni peinture, ni aucune décorations dessus. La carte des points de reclyclage est à retrouver ici.

Et après ?

Les sapins sont ensuite broyés directement sur leur lieu de collecte. Le broyat est ensuite utilisé sous forme de paillage et répandu au pied des massifs et sur les sentiers. Cela permet de réduire l’apparition des herbes folles, de limiter l’évaporation de l’eau et de favoriser le développement des micro-organismes souterrains qui améliorent la vie du sol explique la mairie de Paris.

Le sapin jeté de la rue considéré comme un encombrant

Comme tout abandon d'ordure, si vous vous faites surprendre, vous pouvez être sanctionné pour "non respect des conditions de collecte des déchets". Une amende forfaitaire de 35 €, qui peut monter jusqu'à 150 € en cas de non paiement ou de contestation.