Paris 2024 : 55 km de nouvelles pistes cyclables

Paris accélère son plan vélo. D'ici Paris 2024, 60 km de pistes cyclables vont être réalisées dans la Capitale, contre 30 actuellement. Le quai Jacques Chirac, le boulevard Haussmann, la rue Lafontaine, ou encore l'avenue Mozart vont être transformés au cours des prochains mois.

Selon David Belliard, chargé de la mobilité, certaines pistes "vont être réalisées en tactique. C'est le cas du boulevard Beaumarchais, avec une doctrine esthétique, des potelets noirs et des lignes blanches. L'ensemble des pistes et des infrastructures livrées d'ici 2024 seront pérennisées complètement, même celles qui seront en tactique".

Le Pont du Carrousel va aussi être remodelé "pour permettre de relier plus facilement le nord et le sud de Paris" détaille l'adjoint d'Anne Hidalgo. Autre précision, toutes les pistes situées notamment à 500 mètres des sites olympiques seront toutes habillées aux couleurs des JO.

10 000 places de stationnement pour les vélos

Le stationnement des deux roues n'est pas oublié. David Belliard explique que "10 000 places de stationnement temporaires de vélos" vont être mises en place grâce à des racks que la ville de Paris va acheter. Ceux-ci seront ensuite réutilisés aux abords des sites sportifs.

25 km d'olympistes vont être aménagées en Seine-Saint-Denis d'ici 2024 - Ville de Paris

Afin d'encourager davantage la pratique du vélo dans la capitale, 3000 Vélib supplémentaires viendront enrichir l'offre déjà existante. Un grand coup de pédale pour Anne Hidalgo qui estime que "si on rate le coche de cette accélération qui est possible grâce aux jeux olympiques et paralympiques, on sera tous un peu responsables d'avoir pris du temps là où on pouvait en gagner".

25 km de pistes supplémentaires en Seine-Saint-Denis

En Seine-Saint-Denis, où plusieurs épreuves vont se dérouler, où vont se situer également le village des médias et le village des athlètes, 130 km de pistes cyclables ont déjà été aménagés sur 342 km de routes départementales, et 25 km supplémentaires vont être aménagés d'ici les JO.

Stéphane Troussel, président du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, explique que ces aménagements doivent faciliter "la continuité entre Paris et la Seine-Saint-Denis, notamment pour relier principalement les grands sites".

"Une reconnexion du Stade de France, du centre ville de Saint-Denis, jusqu'à Paris"

L'axe majeur qui va être aménagé est le Canal Saint-Denis, qui sera aussi la zone d'accueil de la fan zone du club France et du CNO. Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis, ajoute que "c'est une reconnexion du Stade de France, du centre ville de Saint-Denis, jusqu'à Paris par ce magnifique canal. On veut faire de ce cheminement de 7km un, lieu de vie et d'animation".

Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen, décrit ces aménagements comme une nouveauté qui permet d'"améliorer la vie des gens". De son côté Etienne Thobois, directeur général du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 voit dans ces olympistes la possibilité de "mettre plus de sport dans la vie des gens".