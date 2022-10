Paris : au Mondial du Bâtiment, les professionnels réfléchissent à des logements moins énergivores

Comment faire des économies d'énergie ? C'est la question à laquelle le gouvernement va tenter d'apporter des réponses le 6 octobre avec la présentation de son plan de sobriété énergétique. L'objectif annoncé, c'est de réduire de 10% la consommation énergétique des Français en deux ans et de 40% d'ici 2050. Particuliers, entreprises, collectivités, nous serons tous concernés.

ⓘ Publicité

Il est prévu que les enseignes lumineuses soient éteintes la nuit, que la température pourra être abaissée à 18 degrés dans les bâtiments publics en cas de tension sur les réseaux. Il sera aussi question de nos logements. C'est justement le 6 octobre que se termine le salon mondial du Bâtiment au Parc Expo Porte de Versailles à Paris où les quelques 500 entreprises présentes ont une préoccupation : nous aider à construire et à avoir des maisons et des appartements moins gourmands en énergie.

Imaginez un manteau avec plein de trous, l'air va forcément passer à travers, c'est la même chose avec votre logement. Il doit être bien enveloppé et pas avec n'importe quel matériau. "On s'appuie sur les propriétés naturelles du bois qui est capable de stocker une grosse quantité d'énergie. Mieux on est isolé, moins on va consommer d'énergie et moins la facture sera importante", explique Nicolas Renaudin, fabricant d'isolation en fibres de bois.

Des isolants en fibre de bois, avec de la paille et même avec du chanvre

Ensuite, à l'intérieur, il faut choisir le bon système de chauffage. Benoit Biel par exemple vend des pompes à chaleur. "Avec une chaudière au fioul ou à gaz, en consommant 1 kWh d'énergie électrique, c'est 1 kWh d'énergie dans votre maison. Avec la pompe à chaleur, 1 kWh d'énergie, cela va fournir jusqu'à 5 kWh d'énergie dans votre maison", estime ce professionnel.

Vous pouvez aussi vous doter de ces nouveaux outils qui permettent de choisir une température pour chaque pièce. "On va avoir une interface qui va vous permettre de piloter à distance ou avec nos thermostats, vos installations de chauffage pour faire de la régulation notamment, avec des limitations de température, avec de la programmation donc éteindre l'installation s'il n'y a pas besoin", décrit Sophie Le Moal, directrice de région chez Air Zone. Elle précise que si le système est bien utilisé, vous pouvez diviser votre facture d'électricité.