Paris : des associations réclament des contrôles pollution des deux-roues

Plusieurs associations ont déposé un recours contentieux contre la mairie et la préfecture de police de Paris. Elles réclament des contrôles des deux-roues polluants.

Les associations Respire, Ras le Scoot et Paris Sans Voiture ont annoncé mardi avoir déposé un recours contentieux contre la mairie et la préfecture de police de Paris. Elles demandent des contrôles des deux-roues polluants.

Réduire la pollution et protéger la santé

Dans leur recours déposé devant le Tribunal administratif de Paris, les associations et vingt citoyens souhaitent que les autorités de police contrôlent et sortent de la circulation les deux-roues motorisés "pour réduire la pollution atmosphérique et protéger la santé publique".

Elles citent l'article R-318-1 du Code de la route, selon lequel "les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques".

Le stationnement pour les deux-roues à moteur thermique dès le 1er septembre

La mairie de Paris a déjà prévu de mettre en place au 1er septembre le stationnement payant pour les deux-roues à moteur thermique (2RM).

Selon David Belliard, adjoint (EELV) aux mobilités et à la transformation de l'espace public, les associations disent via ce recours "que l'Etat a organisé le laxisme sur le contrôle".