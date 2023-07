Paris : des panneaux solaires installés sur les toits des bâtiments publics pour réduire les factures

Posés sur le toit recouvert de gravier de cette école du 17e arrondissement, deux rangées de panneaux solaires sont déjà installées, douze autres sont en cours de déploiement pour une surface totale de 120m². "On les a orientées est-ouest avec dix degrés d'inclinaison pour profiter un maximum du rayonnement du matin et de l'après-midi", explique à France Bleu Paris Thomas Périneau, conducteur d'opérations des projets photovoltaïques à la mairie de Paris. "Cela permet aussi de lisser la production photovoltaïque sur la journée, pour l'adapter au mieux à la consommation du bâtiment."

Des panneaux solaires en autoconsommation

Ces panneaux sont en "autoconsommation", ils servent à alimenter directement en énergie l'école et le conservatoire de musique attenant. "C'est, environ un quart de la consommation du bâtiment", estime Dan Lert, adjoint à la maire de Paris, en charge de la transition écologique. Cette première centrale, qui doit être fonctionnelle à la rentrée, entre dans le cadre du programme "énergiculteurs", voulue par la mairie de Paris. " On veut cultiver de l'énergie sur les toits des équipements publics municipaux, et soutenir la production locale d'énergie renouvelable. Cela nous permet de réduire les factures d'électricité de la ville."

Dan Bert, adjoint à la maire de Paris en charge de la transition écologique, explique le principe des "énergieculteurs". © Radio France - Julien Froment

Aurélie Assouline, adjointe au maire du 17e arrondissement de Paris Geoffroy Boulard, en charge de la transition écologique, salue l'initiative. "On est très heureux d'être le premier spot 'énergieculteurs', c'est très difficile de trouver des toits qui ont l'espace, la portance nécessaire. C'est bien pour la planète, il faut trouver des nouveaux moyens de consommation et vu que les finances de la mairie de sont pas au beau fixe, c'est bien de chercher à faire des économies."

La crise énergétique, un surcoût de 70 millions d'euros en 2022

Ce dispositif devrait en effet permettre à la mairie de faire des économies. "En moyenne, cela va soulager de 25% nos factures d'énergie", estime Dan Bert. Rien que l'an passé, avec la crise énergétique et la guerre en Ukraine, la mairie de Paris a eu un surcoût ses ses factures d'énergie entre 60 et 70 millions d'euros.

la carte des 15 sites qui hébergeront les panneaux solaires

Pour l'instant trois "centrales" sont en cours d'installation, douze autres doivent voir le jour d'ici l'été 2024. Et d'ici 2030, la mairie de Paris espère passer de 7 à 10% de production d'énergie locale renouvelable.