Paris : des "quartiers moineaux" créés pour faire face à leur disparition

Plus de 70% des moineaux ont disparu dans la capitale depuis le début des années 2000, selon la Ligue pour la protection des oiseaux. Alors, la LPO et la Ville de Paris ont décidé de distribuer des nichoirs pour leur venir en aide, samedi 4 décembre. "Quartiers moineaux", c'est le nom de l'expérimentation menée sur trois sites, à Paris.

Trois "loges", pouvant accueillir trois familles de moineaux composent les nichoirs, distribués par Frédéric Jarry, conseiller environnement à la Maison Paris Nature. © Radio France - Pierre Pillet

Frédéric Jarry, conseiller environnement à la Maison Paris Nature, nous présente cette petite caisse en bois : "On soulève la façade, et on voit qu'il y a trois loges, donc il peut y avoir trois familles de moineaux." Les oiseaux y accèdent par un petit trou et s'y installent deux à trois semaines, de l'accouplement à l'éclosion des œufs.

Étienne, un habitant du quartier, repart avec son nichoir sous le bras : "C'est du HLM à moineaux (rires), je vais l'installer sur mon balcon. Ils aiment les graines, peut-être qu'on leur en mettra un peu, mais l'idée, c'est de leur fournir un habitat et de ne pas les rendre animaux domestiques", estime ce père de famille.

Étienne, habitant du 13e arrondissement, est venu chercher son nichoir. © Radio France - Pierre Pillet

Les habitants appelés à faire part de leurs observations

Frédéric Jarry donne des conseils : pour l'orientation, "il faut éviter l'Ouest, pour les intempéries, et le Nord." Il propose donc de placer le nichoir "vers le Sud, Sud-Est, si possible sous un toit, pour éviter la pluie." Concernant la hauteur, "à partir de deux, trois mètres, c'est bien, mais à partir du cinquième étage, ça commence à être un peu haut", explique-t-il.

Une quinzaine de nichoirs ont été distribués, idem dans le 18e arrondissement,où la même opération avait lieu un peu plus tôt. D'autres ont été déposés sur des bâtiments publics, comme l'école du Château des Rentiers. Les habitants sont appelés à détailler leurs observations, notamment sur le site internet de la Ligue pour les protection des oiseaux.