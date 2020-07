Paris : des terrasses végétales prises d'assaut sur les Champs-Élysées

Depuis ce vendredi, les terrasses végétalisées sur les Champs-Élysées ont reçu leurs premiers visiteurs. Six terrasses aux décors et thématiques différents ont poussé sur la plus belle avenue du monde.

"C'est une forêt miniature", s'étonne Adam, 8 ans. Il est venu avec ses parents ce vendredi. Ils ont réservé une terrasse sur les Champs-Élysées. Mais par n'importe quelle terrasse, une terrasse végétalisée "pleine de verdure, il y a du romarin, du thym, on est vraiment à la campagne mais sur les Champs-Élysées", poursuit son père Jai. Un moment de tranquillité pour cette famille qui profite du beau temps pour s'offrir un petit déjeuner. "On a vraiment l'impression d'être dans notre jardin", ajoute Myriam, la mère du petit Adam.

"On reste connecté à la réalité"

Six terrasses aux différentes thématiques, aux différents décors ont poussé sur la plus belle avenue du monde. Des terrasses sauvages aux terrasses tropicales à celles un peu plus fleuries. Les réservations ont été lancées il y a une dizaine de jours. Tous les créneaux ont été réservés en moins de 36 heures. Des créneaux d'une heure.

"Il y a le bruit des sirènes qui n'est pas forcément agréable mais on reste connecté à la réalité. C'est un espace pour nous. Il y a des bananiers, des plantes tropicales comme aux Antilles. On y est bien, les tables sont des palettes reconverties et tout autour des parasols, un petit écrin tropical", détaille Doris, Guadeloupéenne, de passage à Paris.

Les quelque 700 créneaux de réservation sont déjà complets. Fort de son succès, le comité des Champs-Élysées pourrait renouveler l'opération qui dure déjà jusqu'au dimanche 26 juillet.

