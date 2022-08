Paris : deux petits tamarins lions dorés sont nés au jardin des plantes, un événement unique en France

Ils n'ont pas encore de nom puisqu'on ne connaîtra leur sexe que dans les jours à venir, mais ils ont déjà un public. Les deux petits tamarins lions dorés, des jumeaux nés le 12 avril dernier, s'adaptent progressivement à leur environnement au sein du plus vieux zoo de France. Les deux petits singes à poils roux, désormais hauts d'une petite vingtaine de centimètres, ont rejoint leur deux parents et leurs quatre frères et sœurs dans la cage de la ménagerie du jardin des plantes. Cette naissance est unique dans les parcs zoologiques de France cette année et représente une bonne nouvelle pour cette espèce, menacée d'extinction.

Chacun sa méthode pour récupérer les criquets envoyés au dessus de la cage. © Radio France - Steven Gouaillier

Une population "de sauvegarde" en cas de nouvelle extinction

"Le tamarin lion doré a failli s'éteindre dans les années 70", explique le directeur de la ménagerie Michel Saint-Jalme, "il n'en restait que trente, dans une région au nord de Rio de Janeiro au Brésil. Aujourd'hui, la population est de 3000 individus à l'état sauvage". Les primates nés dans les zoos européens ne sont pourtant pas destinés à retourner en Amérique du Sud, mais bien à devenir une population de sauvegarde : "en cas de catastrophe et d'une nouvelle extinction, elle servira à reconstituer une population sauvage", précise le directeur.

Un tamarin lion doré adulte. © Radio France - Steven Gouaillier

En attendant, ces nouveaux tamarins ne pourront rester que "deux à trois ans, avant qu'ils soient rejetés par leur père, comme ça se passe en milieu naturel. Les jeunes vont ensuite être dispersés pour former de nouvelles familles" dans les zoos européens dans le cadre des échanges mis en place pour préserver l'espèce.