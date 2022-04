Paris : participez au comptage des arbres remarquables cachés dans la capitale

Le Ville de Paris et le Conseil de l'environnement de la capitale font appel aux Parisiens pour recenser les arbres remarquables de la ville. Ils déploient l'Observatoire des arbres de Paris qui permet à tous de signaler les arbres exceptionnels, mais cachés, qui se trouvent sur le domaine privé.

Avez-vous déjà repéré un arbre spectaculaire près de chez vous ? Connaissez-vous une cour ou un jardin privé, dans Paris, qui abrite un arbre exceptionnel ? Si c'est le cas, vous pouvez le signaler pour qu'il soit recensé comme arbre remarquable.

Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Paris (CAUE) ont décidé de mobiliser les Parisiens pour compter les plus beaux arbres de la capitale. Un nouvel outil, l'Observatoire des arbres de Paris, a même été créé. Cette plateforme permet à tous, de signaler les arbres exceptionnels qui se trouvent sur le domaine privé.

Depuis 2017, Paris a déjà donné ce titre à 193 arbres présents sur le domaine public qui s'ajoutent aux 40 spécimens reconnus au niveau national par le label de l'association A.R.B.R.E.S.

Faux Acacia au square Viviani, Platane au Jardin des Plantes, Cèdre au Père Lachaise © AFP - LEEMAGE, Jarry Tripelon, LEEMAGE

Un appel aux Parisiens pour faire l'inventaire des arbres "privés"

Pour enrichir l'inventaire existant, la Ville de Paris et CAUE demande aux citoyens de se mobiliser et de repérer et compter les arbres dans les espaces privés.

Comment participer au recensement des très beaux arbres

Si vous avez un arbre remarquable chez vous et que vous voulez qu'il soit reconnu, allez sur la plateforme de l'Observatoire des arbres de Paris. Sur ce site collaboratif, on vous demandera de placer l'arbre sur une carte. Vous devrez aussi décrire ses caractéristiques.

Comment reconnaître un arbre remarquable ?

Le CAUE explique que pour être considéré comme remarquable, un arbre ou un groupe d'arbres, doit répondre à plusieurs critères.

Il doit d'abord être original ou monumental. Il faut qu'il soit très beau, qu'il présente un intérêt esthétique par ses dimensions hors normes, sa morphologie ou sa longévité. Il peut avoir une circonférence impressionnante, avoir un aspect particulièrement tortueux ou au contraire être parfaitement rectiligne. Sa couleur et son envergure doivent aussi être extraordinaires.

Il peut aussi présenter un intérêt historique, être par exemple associé à un personnage marquant ou à un événement. Il peut entrer dans une légende, une croyance, un film, un livre. Il peut aussi s'imposer dans une réalisation architecturale ou paysagère.

Une essence rare à Paris ou des caractéristiques biologiques particulières peuvent amener un arbre à recevoir le titre d'arbre remarquable.

Paris fait partie des capitales les plus boisées d'Europe

La capitale totalise plus de 200.000 arbres intra-muros. Les bois de Boulogne et de Vincennes rassemblent 300.000 arbres.

Tout cela place Paris dans le groupe de tête des capitales européennes les plus boisées. Paris aime ses arbres et en octobre 2021, le Conseil de Paris adopte un ensemble d'actions à réaliser qui sont regroupées dans le Plan Arbre.