Paris : la qualité de l'eau de la Seine est compatible avec les compétitions qui doivent avoir lieu cet été

Les sportifs pourront plonger dans la Seine au mois d'août. Le préfet de la région Ile-de-France, Marc Guillaume, annonce ce vendredi avoir pris des arrêtés autorisant la tenue de plusieurs épreuves tests avant les JO de Paris : la natation marathon (10 km en eau libre) du 4 au 6 août, et les épreuves de nage du triathlon et para triathlon du 16 au 20 août entre le pont Alexandre III et le pont de l'Alma.

ⓘ Publicité

"L'agence régionale de santé d'Ile-de-France a émis un avis favorable au regarde des résultats bactériologiques des 42 prélèvements réalisés dans la Seine en juin et juillet 2023", indique la préfecture dans un communiqué. Ces prélèvements soulignent la qualité de l'eau de la Seine sur le site olympique, dans le centre de Paris, selon les autorités. L'ARS note ainsi "la tendance à l'amélioration de la qualité de l'eau de la Seine sur les trois dernières semaines".

Navigation interrompue les jours d'épreuve

La préfecture précise toutefois que ces arrêtés constituent une "autorisation de principe". La tenue des épreuves sera confirmée le matin même des épreuves, une fois connus les résultats des derniers prélèvements réalisés la veille et l'avant-veille. Par ailleurs, les jours d'épreuve, **la navigation sera interrompue de 2h à 11h (**voire 12h pour le 19 août) afin de pouvoir installer les équipements temporaires (ponton de départ et bouées de délimitation du périmètre).

Autre précision importante de la préfecture : ces arrêtés ne veulent pas dire que la baignade dans la Seine, sur ce site ou ailleurs, est autorisée pour les personnes autres que les sportifs participants à ces compétitions. Elle reste à ce jour interdite. La baignade dans la Seine sera autorisée en 2025 sur trois sites (Bras Marie, Bercy et port de Grenelle), a annoncé Anne Hidalgo, la maire de Paris début juillet.

"L'organisation de ces épreuves dès cet été est rendue possible par les investissements massifs réalisés dans le cadre du plan baignade pour améliorer la qualité de l'eau", rappelle la préfecture de région. Afin d'assainir le cours du fleuve, plusieurs ouvrages sont en cours de réalisation pour réduire les déversements d'eaux usées dans le fleuve en cas d'orage. C'est notamment le cas du bassin de stockage des eaux pluviales d'Austerlitz , d'une capacité d'environ 50.000 m3, qui doit être mis en service en 2024.