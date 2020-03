Paris : la Seine est en crue, la mairie ferme les voies longeant le fleuve et accueille des sans-abri

La Seine est de nouveau en crue. Son niveau est actuellement de 3,90 mètres mais il devrait atteindre 4,30 mètres lundi 9 mars, annonce l'adjointe à la Sécurité à la mairie de Paris, Colombe Brossel, ce samedi 7. Alors la capitale prend des mesures.

Des sans-abri hébergés dans des gymnases

La ville de Paris décide d'accueillir des sans-abri dans des gymnases des 13ème et 15ème arrondissements. Ils étaient auparavant hébergés sur une péniche sur la Seine.

Des maraudes ont aussi été faites pour alerter les personnes sans domicile fixe.

Des voies fermées

En plus, les services de la ville "ont _fermé le tunnel des Tuileries et l'accès aux berges de la rive gauche_", selon l'élue. L'accès à d'autres voies près des berges et l'île aux Cygnes est aussi fermé.

La mairie se prépare à une crue encore plus forte

Si le niveau de la Seine atteint 4,50 mètres en raison des pluies, alors la mairie surveillera les nappes sous les parkings souterrains, pour être sûre qu'il n'y a pas de remontées d'eau. Elle s'assurera aussi que la population du bois de Boulogne soit alertée et mise à l'abri.

Le niveau de la Seine a atteint un pic de 6,10 mètres lors de la crue de 2016.