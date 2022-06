Paris : le périphérique bloqué brièvement par des militants écologiques

L'opération a duré une vingtaine de minutes. Des activistes pour le climat ont coupé la circulation et se sont assis sur la chaussée porteurs de gilets oranges fluorescents et de banderoles, jusqu'à ce que les forces de la Brigade de répression des actions violentes (BRAV) interviennent.

Des militants demandent le vote d'une loi sur la rénovation énergétique globale

Les militants de la campagne "Dernière Rénovation" demandent aux députés qui viennent juste d'être élus de s'engager à voter dès le début de leur mandature une loi sur la rénovation énergétique globale de tous les bâtiments en France. Ils ont essayé de coller leurs mains à la route pour éviter d'être délogés, mais les policiers les ont rapidement décollés, la colle ne semblant pas avoir complètement adhéré au bitume.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les policiers ont porté les manifestants sur le bas-côté du périphérique, derrière les barrières de sécurité, permettant à la circulation de reprendre. Des pompiers ont examiné les mains de certains militants sans apparemment constater de blessure. La police a procédé à 11 interpellations, a-t-on indiqué de source policière. Un automobiliste bloqué interrogé par l'AFP, Guillaume Millot, a indiqué qu'il était sensibilisé aux questions climatiques, mais qu'il ne comprenait "pas trop" ce genre d'action qui "ne va rien résoudre".

"Je n'ai aucune envie d'être ici, mais il y a une urgence", lançait pour sa part à l'AFP un des militants, Loïc Guichaoua. "Bien sûr, on risque de se faire violenter, mais c'est rien par rapport à ce qui arrive". "On comprend que les automobilistes soient énervés, mais on le fait aussi pour eux. Ca peut ouvrir le débat", ajoutait Anna, également militante, qui n'a pas donné son nom de famille.