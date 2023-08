Paris : Les espaces verts fermés et les animations de Paris Plage suspendues en raison de vents violents

En raison des rafales de vent annoncées entre 60 et 80 km/h par Météo France, la mairie de Paris a pris la décision de fermer les parcs, jardins, squares et cimetières ce mercredi. Les animations de Paris Plag e sont aussi suspendues, le bassin de la Villette reste fermé au public, et les mobiliers de plage ne sont pas déployés sur la rive droite. Les sites rouvriront demain matin normalement, après les vérifications d’usage.

La ville de Paris rappelle des consignes de prudence : en cas de vents violents, évitez de s'abriter sous les arbres ou de se promener en forêt, soyez prudents si vous devez vous déplacer, et ne touchez pas les fils électriques tombés au sol.

Nanterre plage fermé

Ailleurs dans la région, la plage de Nanterre est également fermée annonce la ville sur Twitter, en raison des "conditions météorologiques défavorables".

A Fontenay-sous-Bois, la municipalité a également décidé de fermer les parcs et jardins de la ville à partir de 13h00 et d'annuler les activités estivales.