Paris-Marseille par la Nationale 7 en ramassant les déchets sur le bas-côté, défi relevé par Ludovic !

14 855 kilos de déchets sur près de 1000 kilomètres de route ! Ludovic, l'éboueur français le plus connu d'Internet vient de relever le défi qu'il s'était lancé au début du mois d'août : Paris-Marseille par la nationale 7 en ramassant les déchets sur les bas-côtés, pour sensibiliser le plus de monde possible. Il a réalisé sa 55e et dernière étape ce dimanche : un ramassage de déchets au Parc Borély et au Parc Pastré, à Marseille (Bouches-du-Rhône).

55 étapes sur la Nationale 7

Ludovic est passionné par son métier. Lui qui travaille à Paris a fait de la propreté et de la protection de la nature sa mission. "Je m'étais déjà lancé des petits défis en région parisienne. C'est mon chef qui m'a dit en blaguant de faire Paris-Marseille. Je l'ai pris très au sérieux et je me suis lancée."

Ludovic n'a pas pris de vacances pendant un an pour cumuler ses congés et se lancer sur les routes le 1er aout dernier. Il est parti en camionnette avec une petite équipe composée de fans qui le suivaient déjà sur les réseaux sociaux et avec l'aide de la Région Ile-de-France.

La camionnette de Ludovic ainsi que quelques membres de son équipe en gilet orange, fraîchement arrivée au Parc Borély, à Marseille. © Radio France - Juliette Pierron

Faire de Marseille le point final de ce Défi "ramassage de déchets" c'est hautement symbolique. Ludovic le sait : "On crache souvent sur Marseille, mais ce que je veux dire moi, c'est que ce ne sont pas les villes qui sont sales, ce sont les gens !"

14 tonnes de détritus ramassés

Il l'a constaté pendant deux mois sur les bas-côté de la Nationale 7 : "C'est la face cachée du monde, on ne les voit pas quand on passe, mais je peux vous dire que quand on est dedans, c'est dégeulasse. Ca veut dire qu'il y a des gens qui ouvrent leur fenêtre, et qui, en toute conscience, jettent par la fenêtre. Pour moi c'est aberrant."

Ce dimanche, c'était aussi l'heure du décompte : Ludovic et son équipe ont ramassé 14 tonnes de déchets : 20 000 canettes, 17 000 bouteilles dont 1 sur 10 avec de l'urine à l'intérieur et 250 bonbonnes de protoxyde d'azotes, ce gaz normalement utilisé en cuisine pour faire monter une mousse mais détourné pour ces effets euphorisants. Ludovic commente avec humour : "Dis donc, ils aiment beaucoup la chantilly !"