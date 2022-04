Paris : une plateforme participative pour signaler des arbres "remarquables"

Une plateforme vous permettant de signaler des arbres remarquables est mise en place par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Paris.

Savez-vous s'il y a un arbre remarquable près de chez vous ? Si vous pensez que c'est le cas, vous pouvez désormais l'indiquer sur l'Observatoire des arbres de Paris. Il s'agit d'une plateforme participative, créée récemment par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Paris (Caue). L'objectif : détecter les arbres remarquables dans le domaine privé, et ce dans le cade du nouveau PLU (plan local d'urbanisme).

Mais comment détecter un arbre "remarquable" ? Six critères ont été déterminés. Marie Mondésert, paysagiste au Caue, donne quelques précisions : "C'est un arbre dont la floraison peut être magnifique, ou particulière, un grand arbre qui est dans notre jardin, ou la cour de notre immeuble, et qu'on a envie de faire connaître et de protéger."

Une commission d'experts statue

Une fois sur le site de l'Observatoire, il faut remplir un formulaire et poster deux photos. "Sa silhouette, et puis une photo de détail de l'arbre : ses feuilles, ou son écorce" dans l'idéal, précise Marie Mondésert. Ensuite, une commission d'experts se réunit et valide, ou pas, le caractère remarquable de cet arbre.

Pour présenter le projet, une réunion en visioconférence est organisée ce mardi 12 avril, de 17h30 à 18h30. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous inscrire ici.