Parking ombragé, tri sélectif... du nouveau au Pont du Diable

Chaque année, 270.000 personnes se pressent au Pont du Diable pour admirer la vue ou bronzer sur la plage située en contre-bas. Pour rendre plus agréable leur visite, la communauté de communes de Vallée de l'Hérault vient tout juste de terminer une série d'aménagements paysagers sur le site, à cheval entre les communes d'Aniane et de Saint-Jean-de-Fos.

Du changement dans les poubelles

Parmi les constats dressés par les équipes du site : la question des déchets : "on en ramasse 27 tonnes sur quatre mois et demi pendant la saison", explique Laure Bene, responsable grand site de France. "Il fallait donc sensibiliser les visiteurs sur la question."

Exit les anciennes poubelles réparties un peu partout et qui souvent débordaient; les nouveaux points de collecte sont regroupés, à la sortie du parking et permettent de trier les déchets. "Quand les gens vont sortir de leur voiture, ils passeront devant ces containers", reprend Laure Bene.

Cette année, le site recrute aussi un saisonnier qui ira au contact des visiteurs pour les sensibiliser à la question des déchets.

Où trouver de l'ombre ?

Autre problème autour du Pont du Diable : le manque d'ombre, notamment sur le parking, qui a accueilli l'année dernière 643.453 véhicules. "Quand je reprends ma voiture après la baignade, elle s'est transformée en sauna", regrette Alexandra, une habituée des lieux. "Pour les enfants, c'est insupportable, la ceinture de leur siège de sécurité est brûlante".

Pour remédier à ce manque, des arbustes ont été plantés sur le parking. Ils sont encore trop petits pour faire de l'ombre, mais c'était un choix délibéré de prendre des jeunes plants et non des adultes : "Tout est petit, c'est volontaire. Dans des conditions extrêmes, planter petit permet au végétal de s'adapter et de se développer correctement", explique Mahaut Michez, la paysagiste en charge du projet.

Les arbustes plantés sur le parking sont encore trop petits pour faire de l'ombre aux voitures © Radio France - Mathilde Ansquer

Des ombrières ont aussi été installées sur le belvédère, au-dessus de tables de pique-nique.

Un budget de 725.000 euros

Le coût total du projet est estimé à 725.000 euros, une enveloppe à laquelle participent aussi l**'Etat, le département et la Région.**