Parking payant pour limiter la fréquentation des gorges du Toulourenc au nord du Ventoux

Deux parkings de 60 places sont payants tout l'été pour freiner la fréquentation des gorges du Toulourenc au pied du Ventoux. Défenseurs de l'environnement et maires veulent freiner le piétinement dans le cours d'eau pour protéger le très fragile écosystème des 10 km de gorges.

Les petits barrages pour se baigner emprisonnent les poissons et réchauffent l'eau du Toulourenc

Les parkings autour des gorges du Toulourenc (Vaucluse) sont payants à partir d'aujourd'hui 1 juillet : 10 euros par voiture sur deux parking de 60 places maximum.

Le parc du Ventoux et les maires de Malaucène, Saint Léger du Ventoux et Mollans sur Ouveze veulent éviter la surfréquentation du cours d'eau.

L'écosystème des 10 km de gorges au nord du Ventoux est très fragile. De nombreuses espèces protégées d'oiseaux, d'insectes ou de poissons ne résistent pas aux baignades et à l'affluence de touristes qui marchent les pieds dans l'eau.

10 euros le parking pour limiter la surfréquentation

Frédéric Tenon, le maire de Malaucène, espère que "le tarif 10 euros dissuadera les touristes de revenir à plusieurs reprises. Il s’agit de réguler au maximum pour que les gens ne viennent qu’une fois".

Des gardes patrouilleront chaque jour pour éviter aux touristes de mettre les pied dans l'eau. La fréquentation a baissé l’an passé mais 800 personnes par jour l'été dernier, c'est encore trop pour Juliette Chassagnaud, la chargée de mission Natura 2000 du Toulourenc : "les visiteurs créent des barrages en pierre pour se baigner mais ces barrages piègent les espèces. Les sédiments et la matière organique devraient se dégrader lentement au fond du cours d’eau mais l’eau est remaniée par le passage des visiteurs. L’eau devient trouble et trop chaude. Il y a de la destruction de site de reproduction ou de pontes de poissons comme la truite ou le chabot. Le cincle plongeur souffre aussi du bruit des visiteurs, des haut-parleurs ou des cris des enfants".

Les visiteurs détruisent des lieux de reproduction de poissons

Juliette Chassagnaud recommande de rester au sec dans le Toulourenc : "ne pas mettre les pieds dans l’eau mais marcher sur les bancs de galets au sec ou emprunter le sentier de grande randonnée en surplomb du Toulourenc"

Les parkings limités à 120 places par jour sont la dernière mesure avant la fermeture du site préviennent les défenseurs de l'environnement. Frédéric Tenon, le maire de Malaucène préfère convaincre : "fermer l’accès au gorges du Toulourenc ? Non, pas pour le moment… C’est un site qui mérite d’être visité mais il faut réguler la fréquentation pour ne pas détruire le site."

Les gorges du Toulourenc surpeuplées pendant l'été © Radio France - France Bleu Vaucluse