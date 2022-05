PHOTOS - Fin du stationnement sauvage après les travaux sur le site des Aresquiers à Vic-la-Gardiole

Les voitures ne pourront plus se garer au bord de la route ou de façon anarchique sur le parking du bois des Aresquiers à Vic-la-Gardiole. Les travaux de réaménagement se sont achevés en mai. Ils visent à redonner sa place à la nature et baisser la fréquentation du lieu.

Le stationnement sauvage, c'est fini à l'entrée du bois des Aresquiers à Vic-la-Gardiole. Les travaux de réaménagement viennent de s'achever au mois de mai après quatre mois. Des barrières ont été installées le long de la route pour que les voitures ne s'y garent plus. Sur l'ancien parking où les voitures se garaient là où elles pouvaient, il y a maintenant des emplacements.

Son entrée a été avancée juste après le pont des Aresquiers et des arbres y ont été plantés. Sète Agglopole souhaite redonner sa place à la nature et réguler la fréquentation du lieu pour mieux le préserver. De plus, le chemin qui mène à la plage est fermé aux motos et aux quads pour protéger les milieux naturels. 390 000 € ont été consacrés à ces travaux financés à 80% par l’Europe, l’Etat, la Région et le Département de l’Hérault.

Inquiétude autour des places de parking

Plusieurs habitués du bois des Aresquiers profitent du beau temps pour revenir s'y promener. Certains sont surpris du changement. Comme Aude, 52 ans qui vient de façon occasionnelle : "avant il n'y avait pas tous ces parkings aménagés. On se garait peut-être mal mais bon il y avait plus de place. Après, il y avait peut-être moins de monde donc c'est quand même utile."

Un parking réaménagé certes, mais le problème de stationnement reste le même s'inquiète Bernard, 83 ans qui revient d'une marche de deux heures : "il n'y a pas suffisamment de place. Il y en avait qu'une quand je suis arrivée. Ça va devenir compliqué pour ceux qui veulent venir découvrir le bois." Surtout cet été, souligne Laëticia, habitante de Frontignan depuis 5 ans : "c'est très joli. Mais il n'y a pas assez de places par rapport à la fréquentation du lieu. En plus, maintenant il y a des barrières le long de la route où les gens se garaient avant. Je ne sais pas où ils vont se garer cet été." Il reste cependant d'autres parkings à proximité, comme le parking Saint-Eugène qui peut accueillir 900 véhicules.

D'autres promeneurs comme Marc et sa famille soulignent l'aspect environnemental. "C'est assez bien fait. Il y a un vrai travail de fait sur le balisage du chemin pour protéger la nature" souligne ce papa en sortant du Bois des Aresquiers.

Le sentier du bois des Aresquiers a été balisé par des petits poteaux en bois pour protéger la nature. © Radio France - Morgane Guiomard

Un sens de circulation a été mis en place sur le parking du bois des Aresquiers. © Radio France - Morgane Guiomard