Participation en hausse pour la deuxième édition de la Clean Up Day à Chambéry

La deuxième édition de la Journée mondiale du nettoyage de notre planète a vu affluer quantité de groupes sur Chambéry : sur le centre ville, Chambéry-le-haut, les bords de la Leysse et au Clos Savoiroux. Parents et enfants ont participé au ramassage des déchets.

Chambéry, France

C'est la deuxième édition en France de la journée mondiale du nettoyage de la planète, le World Clean Up Day, organisée par l'association Let's Do It Foundation depuis plus de dix ans dans certains pays du monde. En 2018, près de 18 millions de citoyens à travers 157 pays avaient participé à cette opération dont l'objectif est de "mettre en relation et responsabiliser les citoyens et les organisations" afin de "garder la planète propre", Des opérations de nettoyage ont été organisées de tous côtés dans les Pays de Savoie dont Chambéry.

Béatrice, référente Chambéry pour cette deuxième édition, note que les habitants se mobilisent de plus en plus : "j'ai eu 45 inscriptions et il y a plein de gens qui viennent sans être inscrits et là on doit être 70 à 80, ce n'est déjà pas mal pour Chambéry, sachant que l'on est plusieurs groupes sur Chambéry ! L'an dernier, c'était la première fois et cela ne s'est fait qu'à Aix-les-Bains, là il y a des dizaines de sites. Le but, c'est de se rendre visible pour inciter les gens à faire pareil, même toute l'année du coup, que les gens prennent le réflexe de ramasser".

L'année dernière 200 000 personnes avaient participé à travers toute la France et 660 tonnes de déchets avaient été ramassés.