Participez au grand recensement des chauves-souris en Brenne

Lampe de poche à la main, Mehdi et Paul balaient une à une toutes les poutres d'une vieille grange. Ces deux étudiants ont été chargés par le Parc naturel de la Brenne d'effectuer un comptage des chauve-souris présentent sur les communes de Néons-sur-Creuse et Tournon-Saint-Martin, au sud ouest de l'Indre.

"Avec une lumière à faible intensité, pour ne pas les déranger, nous cherchons d'abord des traces de leur passage. Comme du guano par exemple, des crottes en d'autres termes" explique Paul. Pierre après pierre, interstices ou meurtrières, ils vérifient tous les gîtes possibles. "Là, regardez ! Un tas de guano. Si on regarde au dessus, la poutre est creuse ! Il y a bien une dizaine d'individus là" s'enthousiasme Mehdi. Les deux étudiants prennent des photos et cherchent à identifier formellement l'espèce. En Brenne, il y en a au moins 24 différentes. "Nous avons déjà trouvé deux colonies, ce sera la troisième à Néons. J'hésite entre le Murin à Moustache et la Pipistrelle" annonce Paul.

L'objectif pour le parc est triple : identifier les lieux de gîtes des colonies, essayer de les suivre sur plusieurs années pour voir leur évolution et sensibiliser les Brennous. "Quand on fait des travaux de rénovation, on peut détruire leur gîte. On explique aux gens comment faire des nichoirs pour les aider. Ca ressemble aux nichoirs à oiseaux..."

Une pipistrelle bien cachée - Paul VIllant

Paul et Mehdi vont aussi intervenir dans l'école de Tournon pour présenter les chauve-souris. "L'idée c'est aussi de changer la mauvaise image que certains enfants en ont... C'est très utile les chauve souris ! Ca mange même les moustiques ! C'est bien d'en avoir chez soi, c'est une preuve que notre maison est accueillante pour la biodiversité. "

Les deux étudiants vont aussi animer une soirée à Néons-sur-Creuse le 22 juin pour mieux faire connaître le petit mammifères.

Si vous souhaitez participer à l'étude, il faut appeler le PNR : 02.54.28.12.12. C'est entièrement gratuit.