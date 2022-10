Particules ultrafines : des niveaux 2 à 5 fois plus élevés près des axes routiers franciliens

Elles sont encore mal connues mais elles sont déjà soupçonnées d'être dangereuses pour la santé. Les particules ultrafines (d'un diamètre inférieur à 100 nanomètres soit plus petites qu'un virus) font l'objet d'une campagne de mesures d'Airparif, l'observatoire en charge de la surveillance de la qualité de l'air en Ile-de-France. Et les résultats de la dernière série de relevés, publiés ce jeudi, révèlent que "leur concentration est 2 à 5 fois plus élevée à proximité du trafic routier" que dans une zone plus éloignée.

Mais, précise Airparif, les niveaux varient largement d'un axe à l'autre : de 16 600 particules/cm3 à proximité d'un boulevard parisien (soit deux fois plus que sur la station de référence à Paris éloignée du trafic) à 23.200 particules/cm3 près du périphérique. Et c'est au bord d'une route nationale que les niveaux explosent : jusqu'à 5 fois plus que dans une zone éloignée du trafic (53.300 particules/cm3).

Les concentrations sont particulièrement élevées le matin et le soir lors des pics de circulation et baissent la nuit avec la diminution du trafic. "Mais cette baisse est moins rapide que pour les particules de plus grande taille", précise Airparif. Par ailleurs, leur niveau n'est pas directement lié à la quantité de véhicules. Ce qui veut dire que d'autres facteurs pourraient favoriser leur concentration comme les embouteillages, l'état et l'âge des véhicules ou encore le régime moteur en lien avec la pente de la route.

Des études complémentaires doivent encore être menées pour mieux connaitre ces particules ultrafines, qui sont soupçonnées d'être plus dangereuses pour la santé car elles s'infiltrent plus profondément dans le corps que les particules de plus grande taille. Et pourtant pour l'instant, il n'existe aucune réglementation pour les limiter.