Pas assez d'arbres replantés, "Non au Béton" dénonce un projet immobilier à Montpellier

La société SOGEPROM a obtenu en juin 2019 un permis de construire pour deux petits immeubles de 45 logements sur une parcelle de 2300 m2 située au 210 rue Fontcarrade à Montpellier, près du parc de la Guirlande entre les quartiers Figueroles et la Cité Gély.

En signant le permis de construire, le promoteur s'est engagé conformément au plan local d'urbanisme de la ville de Montpellier, à replanter un arbre pour tout arbre abattu. *

Le promoteur a fait les comptes sur le terrain : 11 arbres recenses. Mais l'association "Non au Béton" en est convaincue, des bûcherons sont passés par là pour abattre une vingtaine d'arbres en toute discrétion. Elle n'a pas pu pénétrer sur le terrain pour le constater, mais affirme avoir le témoignage de riverains. Ce ne sont pas 11 arbres qu'il faudrait remplacer mais 30. L'association a donc déposé un recours devant le tribunal administratif de Montpellier pour fraude, recours qui était examiné ce jeudi matin devant la justice.

"C'est toujours la recherche du profit maximum au dépend de l'environnement"

"Les promoteurs ont une fâcheuse tendance à Montpellier à minimiser le nombre d'arbres présents sur une parcelle afin de ne pas avoir à les replanter comme les y oblige le PLU de Montpellier. Et donc, lorsqu'il y a 30 arbres sur une parcelle et qu'on va en faire disparaître 25, cela oblige d'en replanter 25. Et bien souvent, on préfère dire qu'il y en a 10 pour n'avoir à en replanter que 10. Ça prend moins d'espace et ça permet de conserver plus d'espaces pour les bâtiments. Il est plus rentable de construire des bâtiments de 45 logements que des bâtiments de 30 logements. Ça rapporte davantage. Il y a toujours une recherche du profit maximum de la part des promoteurs aux dépens de l'environnement." explique Alain Berthet porte-parole de l'association Non au Béton

Mais le combat de l'association va au delà de la préservation des espèces, il s'agit aussi, dit-elle d'un problème de santé public.

"Les arbres sont aussi là pour absorber le CO2 et donc la pollution des voitures"

"Indépendamment de la biodiversité (écureuils, oiseaux, insectes) de l'absorption des eaux pluviales qui évitent aussi les inondations, il y a cette fonction fondamentale d'absorption du CO2. Les embouteillages dégagent beaucoup de CO2 et on oublie aussi les particules fines. Donc, moins il y a d'arbres en ville et plus il y a de pollution. Là encore, la recherche du profit maximum, c'est oublier certaines priorités de santé publique. Respectons un équilibre entre la nécessité de loger les Montpelliérains et l'intérêt de protéger ces arbres en ville qui sont absolument nécessaires au bien être des Montpelliérains. "

Le tribunal administratif rendra sa décision d'ici une quinzaine de jours, le rapporteur public a demandé l'annulation partielle du permis, mais il ne s'agit que de recommandations.

Le promoteur SOGREPROM que nous avons sollicité n'a pas donné suite.

* la charte de l'arbre de la ville de Montpellier impose même de replanter deux arbres pour tout arbre abattu, mais la justice a estimé que cette charte n'étant pas dans le PLU, elle n'était pas contraignante.

Des arbres auraient été coupés avant le comptage officiel du promoteur - NAB