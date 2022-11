Pas assez de pluie à Toulouse depuis le début de l'année pour rattraper le déficit en eau

Depuis début novembre, la pluie est de retour en Occitanie, il est tombé dans l'agglomération toulousaine 75 millimètres d'eau nous a dit l'invité de France Bleu Occitanie, Antoine Cousin, hydrologue et hydrogéologue chez AC d'eau à Toulouse. "Ce n'est pas exceptionnel pour un mois de novembre, mais ça fait du bien, d'autant que d'habitude, il tombe 600 millimètres de pluie par an, nous n'en sommes qu'à 370 millimètres depuis le début de l'année, c'est presque moitié moins."

En début d'année 2022, il a beaucoup plu, la crue du 10 janvier 2022 avait permis de remplir les nappes phréatiques de la région, mais depuis le mois de mars dernier, le déficit en eau s'est creusé, avec un été sec et caniculaire, un automne chaud. "Les nappes ont besoin d'être rechargées, il faut donc des pluies régulières, pas trop intenses pour éviter le ruissellement" explique Antoine Cousin, qui ajoute "que les cours d'eau rechargés drainent ensuite les nappes".

Les barrages sont à sec

Les six principaux barrages construits ces dernières décennies, sur l'ensemble de gros cours d'eau, dont la Garonne, ont perdu leur niveau d'eau. "On a déstocké cet été 57 millions de mètres cube d'eau de ces six principaux gros barrages. Les quatre barrages en Ariège sont à des niveaux très bas. Celui du lac d'Oô aussi." C'est la neige des Pyrénées qui fond au printemps qui permet de recharger les barrages, d'alimenter le fleuve Garonne. L'eau sert aussi pour produire de l'hydroélectricité, essentielle en cette période de crise énergétique. "Il faudrait qu'il pleuve encore pas mal ces prochaines semaines et jusqu'au printemps prochain pour rattraper la situation."

Les régimes de précipitations vont changer ces prochaines années avec une alternance de grosses périodes de sécheresse puis des grosses périodes de pluie, avec parfois des pluies diluviennes, des crues, voire des inondations. Le fait qu'il pleuve permet aussi d'éviter les incendies l'été, comme ceux qu'on a connu cette année en Aveyron ou en Gironde.