Pas d'eau potable avant la mi-août pour cinq communes du pays grassois

Le robinet ne doit plus couler dans cinq communes du pays grassois

Un verre d'eau au robinet. C'est un geste que les habitants de cinq communes du pays grassois ne vont pas refaire de sitôt. Depuis le 2 juin, la consommation de l’eau distribuée à Cabris, Saint-Cezaire-sur-Siagne, Spéracèdes, Le Tignet et Peymeinade par la régie des eaux. C'est le parasite cryptosporidium qui pollue l'eau et provoque des cas de cryptosporidiose. Il y en a encore eu deux la semaine dernière.

Une purification de l'eau qui va prendre du temps

En tout, il faudra deux semaines à compter de lundi prochain pour filtrer l'eau grâce aux ultraviolets. Ensuite, il faudra une quinzaine de jours pour attaquer la seconde étape : la purge des tuyaux d'eau potable. Cette opération dure encore une quinzaine de jours. Cela nous amène fin juillet mais il reste encore un point d'étape : une nouvelle analyse de l'eau du robinet.

Une analyse très précise avant de pouvoir relancer la consommation d'eau du robinet

Une façon de s'assurer qu'elle a été nettoyée du cryptosporidium et peut être consommée. Ces analyses prendront encore jusqu'à deux semaines et le feu vert pour rouvrir le robinet pourrait tomber aux alentours du 15 août.

En attendant comment font les habitants du pays grassois pour boire ?

200 à 250 bouteilles d'eaux minérales ont été distribuées depuis le début du mois dernier aux plus fragiles, aux bébés et aux personnes âgées. Une distribution qui continue à raison d'une soixantaine de bouteilles par semaine pour les mamans d'enfants en bas âge et les personnes munies d'une ordonnance. Les usagers vont recevoir une facture d'eau dans les jours à venir avec une réduction de 30% sur le prix mensuel habituel.