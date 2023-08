Pas de balade dans les massifs Esterel et Tanneron à cause du risque incendie

Pour la journée de ce vendredi 18 août, la préfecture vient d'activer sa vigilance feux de forêt et risque d’incendie. Les massifs Esterel et Tanneron sont fermés. L’accès, la circulation et les travaux y sont interdits.

Les accès aux massifs du littoral Ouest et Est sont autorisés et les travaux uniquement de 5 heures à 13 heures. Les autres massifs du département sont ouverts.