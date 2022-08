Pas-de-Calais : les bassins du Boulonnais placés en alerte renforcée sécheresse

Dans le Boulonnais, il n'est plus possible d'arroser son potager la journée, et seulement les lundis et mercredis en journée pour les agriculteurs. Le préfet du Pas-de-Calais a placé vendredi 26 août les bassins de cette zone en alerte renforcée sécheresse, une première cette année.

Si dans le Nord le basin de l'Yser est en crise et le bassin de la Scarpe en alerte sécheresse renforcée, le Pas-de-Calais était épargné jusqu'à ce vendredi. Le préfet vient de mettre en place l'alerte renforcée dans les bassins du Boulonnais, une première cette année dans le département.

Les entreprises invitées à réduire leur consommation d'eau

Dans cette zone, il n'est donc plus possible pour les agriculteurs d'irriguer de 10 heures à 19 heures les mardis, jeudis, samedis et dimanches. Pour les collectivités et les particuliers, l'arrosage des pelouses, des espaces verts, des espaces sportifs et le remplissage des piscines sont interdits. Il est en revanche possible d'arroser son potager, mais seulement entre 20 heures et 8 heures du matin. Les entreprises sont invitées à réduire leur consommation d'eau de 20 %.

Vers une situation de crise d'ici début octobre ?

Le préfet du Pas-de-Calais craint que ces bassins du Boulonnais soient en situation de crise d'ici début octobre, "si les mesures de restrictions renforcées ne sont pas suivies dans les faits". En parallèle, il a également maintenu les bassins versants de l'Audomarois et du Delta de l'Aa en alerte et le reste du département en vigilance sécheresse.