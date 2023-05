Pas-de-Calais : un projet de captage de carbone pour deux gros industriels

A Réty (Pas-de-Calais), l'usine Chaux et Dolomies veut devenir neutre en carbone d'ici 2028, alors qu'elle est l'un des 25 plus gros émetteurs en France.

Elle va durer jusqu'au 23 juillet. La concertation préalable au lancement du projet "Cap décarbonation" vient de démarrer. Des réunions publiques d'information sont prévues. Ce projet consiste à décarboner la production de l'usine Chaux et Dolomies du Boulonnais à Réty et de la cimenterie Eqiom, à Lumbres.

A Réty, entre Calais et Boulogne, au cœur du bassin carrier de Marquise, se trouve l’entreprise Chaux et Dolomies du Boulonnais, le plus gros fabricant français de chaux, qui fait partie des 25 industriels les plus émetteurs de Co2 en France. L’enjeu autour de la préservation de notre planète passe donc par ici.

Du Co2 lié à la cuisson de la chaux

Yves Boraccino est le directeur de cette usine, du groupe belge Lhoist, qui emploie 72 salariés : "La chaux est obtenue par une cuisson à très haute-température, plus de 900°, de pierre calcaire. Et, lors de cette cuisson, il y a une transformation des molécules qui se scindent en deux pour former de la chaux vive et du Co2 qui est émis dans l'atmosphère".

Par ailleurs, pour porter la température de ses fours à 900°, Chaux et Dolomies du Boulonnais utilise du combustible, notamment du gaz, qui émet lui aussi, du Co2. Les deux-tiers des émissions de carbone du site sont dues à la transformation du calcaire et le tiers restant à la production de chaleur. Mais, autant sur les énergies utilisées, il est possible d’agir, et l’entreprise le fait en passant aux granulés bois plutôt qu’au gaz, autant le Co2 issu du calcaire est inéluctable. Chaux et Dolomies émet 600.000 tonnes de carbone par an, c’est autant que 55 000 familles. Et la chaux, nous en avons besoin pour le bâtiment et surtout pour ArcelorMittal qui est le premier client de l'usine de Réty.

Capter le carbone par cryogénie

Le projet est donc de récupérer ce Co2, de le capter de façon à ce qu'en 2028, l'entreprise ne rejette quasiment plus de carbone, ce qui en ferait le premier site de chaux, au monde, à devenir neutre pour la planète. Pour cela, Chaux et Dolomies est associée à la cimenterie de Lumbres (groupe Eqiom), dans l’Audomarois, qui est aussi l’un des plus gros industriels émetteurs de Co2 en France.

Yves Boraccino explique : "Le principe consiste à refroidir les gaz, pour séparer les Co2 -qui devient liquide- des autres gaz. C'est un procédé cryogénique qui permet d'obtenir un niveau de pureté de carbone de 90%."

Vers la Norvège

Ce carbone sera ensuite transporté par une canalisation souterraine de 80 km jusqu’au terminal méthanier du port de Dunkerque (Dunkerque LNG) où des bateaux partiront pour la Norvège. Là-bas, des zones de stockage, de séquestration de Co2, sont en cours d’installation. Il s'agit de réutiliser les anciennes failles où on a capté du gaz naturel pendant des décennies.

En plus des deux industriels concernés, ce projet baptisé "Cap décarbonation" mobilise aussi Air liquide (pour le captage et la canalisation) et RTE pour apporter l’électricité nécessaire au captage par le froid. Et comme c’est nouveau, cela coûte très cher : 530 millions d’euros d’investissement. Même si Bruxelles, qui en a fait un des 30 projets les plus importants en Europe pour faire baisser nos émissions de Co2, apporte son soutien.