Risque de sécheresse : pas de mesures de restriction de l'usage de l'eau en Gironde

Il n'y a pas lieu, aujourd'hui, de prendre des mesures de restriction des usages de l'eau dans le département. Conclusion de la première réunion du CRE, le Comité Ressources en Eau de la Gironde, ce lundi 15 mai à la préfecture de la Gironde. "La situation hydrologique et météorologique s'est nettement améliorée, par rapport à la sécheresse historique de 2022. Elle est désormais proche de la normale, même si certains secteurs restent à surveiller".

Le CRE regroupe une cinquantaine de structures et il constitue la nouvelle instance de concertation sur la gestion de l’eau en période d’étiage, en remplacement de la cellule départementale de gestion et de préservation des ressources en eau. Le CRE a vocation à se réunir au minimum deux fois par an.