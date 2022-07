Pas de pitié pour l'ambroisie dans le Cher !

Depuis fin 2020, un plan d'action a été mis sur pied dans le Cher pour limiter sa propagation. L'ambroisie complique également la culture du tournesol ou du quinoa en diminuant les rendements et la qualité. Le problème, dans le Cher, c'est qu'on manque aussi de référents pour alerter sur la présence de la plante : " Il est important d'intervenir en ce moment, avant la floraison " rappelle Magali Gal, technicienne au Fredon, l'association qui gère, l'action contre l'ambroisie. " Elle intervient le plus souvent au mois d'août, parfois dès juillet. Cela permet de diminuer la production de graines. L'un des volets du plan de lutte consiste à créer un réseau de référents. Je vous rassure, il ne faut pas être un spécialiste de la botanique pour le devenir. "

Peu de monde connaît l'ambroisie et la menace qu'elle constitue. - Fredon

On compte une centaine de référents ambroisie dans le Cher pour l'instant. Ils facilitent le repérage de la plante invasive, comme ici près de l'étang de Farges à Ménetou-Salon, au nord de Bourges. Emmanuelle Mihé, une habitante de la commune, est intervenue l'été dernier suite à un signalement : " J'ai pu constater qu'il y avait effectivement de nombreux plants d'ambroisie à cet endroit, des plants qui étaient très haut." Le constat effectué, la référente ambroisie de la commune alerte la mairie. Patricia Cros, adjointe au maire, chargée du cadre de vie prend alors le relais : " " Dès qu'Emmanuelle nous l'a dit, on a alerté les services techniques de la mairie. Je crois qu'ils sont intervenus l'après-midi même pour tout faucher."

L'ambroisie a été fauchée à cet endroit et n'est pas réapparue. © Radio France - Michel Benoit

Et ce fut efficace : l'ambroisie, n'est toujours pas réapparue dix mois plus tard, à cet endroit. Le gros problème, c'est que peu de monde reconnait la plante et la menace qu'elle constitue : " L'ambroisie présente des belles fleurs bien dentelées " ajoute Patricia Cros : " Quand elle est dans son jardin, on a tendance à la laisser, sauf si quelqu'un vous alerte sur la menace qu'elle représente." Le travail de la référente communale est donc aussi de renforcer l'information : " J'ai mis quelques affiche à certains endroits sur la commune de Menetou-Salon, notamment à la jardinerie " confie Emmanuelle Mihé. " On a également fait une publication sur le site internet de la mairie et sur les réseaux sociaux pour alerter les habitants. Les signalements me parviennent et j'aide à confirmer si oui ou non, il s'agit réellement d'ambroisie. Et je peux conseiller le moyen d'action le plus approprié." Pour devenir référent ou simplement vous renseigner sur l'ambroisie, n'hésitez pas à consulter le site signalement ambroisie.