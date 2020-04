Pas de pluie depuis un mois en Auvergne-Rhône-Alpes, les sols sont à sec

Dans l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les dernières pluies remontent aux 8 et 9 mars. Ensuite, il est tombé quelques gouttes le 22 mars et, seulement en Auvergne, le 29 mars en Auvergne. Mais ça n'était, à chaque fois, que quelques millimètres de précipitations. Au printemps dans nos régions, c'est totalement inédit et exceptionnel. Selon Serge Taboulot, ancien chef du centre Météo-France des Alpes du Nord, les nappes souterrains sont remplies grâce aux pluies de l'automne et de l'hiver, mais, par contre, les sols de surface sont très secs. On mesure cela avec l'Indice en eau des sols superficiels. Il décline depuis le 10 mars vers une sécheresse.

la sécheresse en AURA, le 5 avril - Météo-France

Les nappes phréatiques sont à un bon niveau

Le problème de ce printemps ne sont pas les nappes souterraines mais les sols de surfaces qui sont très secs. Les nappes phréatiques sont à un bon niveau grace au pluie de l'automne et de l'hiver.

"Ce printemps est atypique" reconnait Serge Taboulot, comme l'hiver précédent « on a eu des tempêtes, tout l'automne, tout l'hiver, qui ont apporté pas mal de pluie et de la neige à haute altitude... à partir de Mars, on a eu un changement radical de régime. Le retour d'un anticyclone, des fraîcheurs et des gelées de printemps qui, déjà, ont fait des dégâts en vallée du Rhône, pour les fruitiers qui démarraient déjà. Particulièrement en Drôme, Ardèche et Nord-Isère. Et aussi dans la vallée de la Loire

Les sols d'AURA plus secs que le reste du pays - Météo-France

Cette semaine c'et encore un temps estival qui va régner sur la région. Il y a un Espoir de pluie pour le week end de Pâques ou le début de semaine prochaine, mais vraiment pas certain.