Pas de reprise de l'incendie à Saint-Vallier-de-Thiey, les pompiers tentent d'en venir à bout ce samedi

La nuit a été calme, aucune reprise significative n'est à déplorer sur l'incendie de Saint-Vallier-de-Thiey qui s'est déclaré ce vendredi 10 mars . Cependant, "plusieurs points chauds et lisières à traiter subsistent", expliquent les pompiers, ce samedi matin.

ⓘ Publicité

80 pompiers déployés sur place

Le vent sur place ne facilite pas l'intervention des 80 soldats du feu qui viennent tout juste d'être relevé. Le but du jour est de venir à bout de toutes les lisières et points chauds afin d’éviter une nouvelle progression de l'incendie à cause des fortes rafales de vent encore présentes sur le périmètre des flammes.