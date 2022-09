Pas si facile la sobriété énergétique chez les particuliers selon l'association SOLIHA d'Indre-et-Loire

Sobriété : c'est le mot le plus répété face à la crise énergétique que connait la France. Le Président Macron a appelé les Français à faire des économies, notamment en limitant le chauffage à 19 degrés chez soi, sur les lieux de travail et les bâtiments publics et en fait cela n'est pas si facile