Pas une goutte de pluie sur 80% du territoire alsacien depuis un mois selon Atmo-Risk

La plupart des pelouses ont roussi en Alsace alors qu'il n'a pas plus depuis la mi-mai, ici au jardin des deux rives à Strasbourg.

On va atteindre les 40 jours sans pluie le 19 juin dans l'Eurométropole de Strasbourg selon Atmo-Risk. On approche du record de 1969. C'est la troisième période la plus longue sans pluie dans le secteur depuis l'ouverture de la station météo de Strasbourg-Entzheim.

Hormis quelques averses très locales, plus de 80% du territoire alsacien n'a pas vu une goutte de pluie depuis près d'un mois, toujours selon Atmo-Risk.

L'anticyclone de Scandinavie toujours bien présent

Autre donnée exceptionnelle : l'air est très sec, notamment à cause du vent et de l'anticyclone qui nous vient de Scandinavie. L'ensoleillement bat un record : plus de 200 heures de soleil sur 15 jours.