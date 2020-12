Pascal Beulque de la convention citoyenne sur le climat : "La planète est en danger"

Nouvelle étape pour la convention citoyenne pour le climat cette semaine. Le gouvernement a présenté aux participants les mesures issues de son travail qu'il compte retenir dans la future loi climat. Pour beaucoup des 150 citoyens qui ont planché pendant plusieurs mois pour formuler 149 propositions en vue de réduire les gazs à effet de serre, le sentiment est mitigé en constatant que bien peu de ses propositions seront effectivement retenues.

Aider à la prise de conscience de l'urgence écologique

Parmi les 150 membres tirés au sort pour former cette convention : Pascal Beulque est saint-amandois. Ce retraité, n'a jamais eu de profil écologiste militant. Sa carrière elle-même - de pilote d'aviation d'affaires - n'était pas caractérisée par la sobriété énergétique, mais son travail au sein de cette assemblée l'aura marqué : "On se rend compte, quand même, que la planète est en danger, qu'il va falloir vraiment faire quelque chose dans les années à venir et que tous les citoyens doivent en avoir conscience."

Mais ces vœux ont-ils été entendus ? Quelques semaines après avoir présenté les propositions, peu ont été retenus, certaines emblématiques comme un moratoire sur la 5G, une taxe sur les dividendes en entreprise ont été rejetés en bloc. L'interdiction des véhicules polluants en 2025 a été adapté en "interdiction du Diesel d'ici 2030". Pascal Beulque, le reconnaît : "le projet de Loi tel qu'il est écrit ne nous convient pas"

Continuer le travail

Pour autant pas question de céder au défaitisme ! D'abord parce que ce qui est pris n'est plus à prendre et si les décision les plus radicales n'ont pas été retenues, des jalons ont été posés et permettront ensuite d'aller plus loin estime Pascal qui souligne les engagements pris pour "_la rénovation énergétique des bâtiments, la revitalisation des sols..._". Pascal Beulque estime aussi que la crise du coronavirus a joué contre l'écologie. La priorité étant désormais à la relance économique même si la Convention estimait que la relance pouvait être l'occasion de "faire autre chose". Ses membres auront l'occasion de marteler ce message auprès d'Emmanuel Macron qui après quelques frictions a accepté de les recevoir lundi prochain (14/12) pour revenir justement sur le travail effectué. "Pour nous faire passer la pilule" analyse sans détour Pascal Beulque qui ne se veut pas désabusé pour autant et qui rappelle que le travail de la Convention n'est pas terminé. L'assemblée citoyenne envisage d'ailleurs de recourir aux instances européennes pour continuer à faire entendre leur proposition et peut-être obtenir d'autres avancées.