EN IMAGES - Au cœur de la passe à poissons du barrage de Mauzac-et-Grand-Castang

Les poissons migrateurs, comme les saumons atlantiques, naissent dans la Dordogne, partent quelques années vers l'océan et reviennent ensuite dans la rivière. Le parcours devient plus compliqué quand il faut remonter le courant et que des barrages ponctuent désormais la Dordogne.

Germinal Peiro, président du département, s'est félicité de la construction de l'édifice, deux ans après sa mise en fonction. © Radio France - Lisa Guinic

La nouvelle passe à poissons de Mauzac-et-Grand-Castang, près de Lalinde, lancée le 17 juin 2020, a été inaugurée ce jeudi 15 septembre 2022 - après deux années d'épidémie de Covid-19.

Passer l'obstacle du barrage

L'objectif de la passe à poissons est de "faire franchir un obstacle aux poissons", débute Thomas Régnier, ingénieur environnement à EDF Hydro, organisme à l'origine de l'édifice. "La hauteur de chute [du barrage] empêche les poissons de passer de l'aval à l'amont [de la rivière]", ajoute-t-il.

30 000 poissons peuvent utiliser la passe pour remonter la Dordogne en période migratoire. © Radio France - Lisa Guinic

Le professionnel compare la passe à poissons à "une sorte d'escaliers". "Ses marches sont calculées pour que, hydrauliquement et biologiquement, elles correspondent à la capacité de nage de tous les poissons."

22 bassins

Des ablettes de 10 cm aux silures de 2,20 m, en passant bien sûr par les grands migrateurs, tels que les saumons, aloses et lamproies. 22 bassins multi-espèces ont ainsi été créés sur la rive droite du barrage pour couvrir les six mètres de dénivelé de la Dordogne.

La salle d'analyse de la passe à poissons ouvre sa porte, à hauteur de rivière. © Radio France - Lisa Guinic

Le spectacle devient encore plus saisissant, sous les pieds. Yohann Bappel, de l'association Migado, Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre, invite les visiteurs à descendre un escalier à pic pour admirer la passe à poissons à hauteur d'eau. Il l'appelle avec affection "le bunker".

Yohann Bappel, de l'association Migado, dans son "bunker". © Radio France - Lisa Guinic

Comptage des poissons

"La particularité de cette passe, éclaire Yohann Bappel, responsable des stations de contrôle de l'équipe Dordogne : deux vitres et deux vidéos-acquisitions différentes. La caméra du dessus filme l'ensemble de la vitre et la caméra du dessous est beaucoup plus précise, avec un fort grossissement." Yohann Bappel compte ainsi, chaque jour, le nombre de poissons à remonter la Dordogne par la passe.

Les visiteurs, s'ils ont de la chance, peuvent voir des poissons traverser la passe. © Radio France - Lisa Guinic

En tant que simple visiteur, le "bunker" impressionne forcément. Pauline, 23 ans, accède pour la première fois à cet endroit. Elle est frappée par "l'immensité des infrastructures, le débit de l'eau qui passe, etc." En période migratoire, vers la fin du printemps, jusqu'à 30 000 poissons peuvent passer dans la journée par cette passe.

4,5 millions euros de travaux

Florent Farge, maire de Mauzac-et-Grand-Castang, est "heureux de voir l'ouvrage fonctionner". "La biodiversité est extrêmement importante à l'heure actuelle, poursuit l'édile. Nous savons que cet ouvrage d'art technologique est utile." Les travaux pour réaliser cette nouvelle passe à poissons ont entièrement été réalisés par EDF Hydro. Ils représentent 4,5 millions d'euros d'investissement.

L'artiste Jean-François Noble a réalisé une fresque, pour accompagner les saumons et autres espèces dans leur remontée de la Dordogne. © Radio France - Lisa Guinic