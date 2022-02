Toulouse : voilà à quoi ressembleront les deux passerelles de l'île du Ramier

Elles seront construites d'ici 2024. Deux passerelles prendront bientôt place dans les quartiers du Fer à Cheval et Empalot pour rejoindre l'île du Ramier. Le projet, initié en 2017, s'inscrit dans le cadre de la création d'un "poumon vert" à la place de l'ancien parc des expositions et des nombreux parkings. Quelques 3 000 arbres doivent être plantés.

La passerelle Rapas, située rive gauche - EIFFAGE-INGEROP-GRIMSHAW-PPA-ATP

Ces deux ponts à hauban seront longs respectivement de 145 et 150 mètres. Les voitures et les scooters seront complètement proscrits et seuls les piétons et les cyclistes seront autorisés. La largeur de cinq mètres doit permettre de contenter tout le monde selon Jean-Luc Moudenc le maire LR de Toulouse : "Je ne veux pas de conflit entre les piétons et les vélos ! Ce sont deux modes qui doivent faire alliance, qui constituent l'alternative aux véhicules automobiles. L'organisation des deux passerelles prévoit la séparation des flux. Ce ne sera pas un petit muret, mais un marquage très clair."

Les deux passerelles permettront de rejoindre rapidement les transports en commun. - Toulouse Métropole

Chaque passerelle sera située proche des transports en commun. A quelques pas du tramway pour la passerelle Rapas, située rive gauche, et près du métro B pour le pont de la rive droite. Le projet à un coût total de 20 millions d'euros, dont 12 millions financés par des subventions.

Deux autres passerelles sont en projet et pourraient être construites a partir de 2026, elles prendront place quartier Saint Michel et quartier Croix de Pierre.

"Si tout est arboré ça peut être très agréable"

Et l'idée est plutôt bien accueillie par les Toulousains du quartier du Fer à Cheval. Pour Marina : "Jusqu'à présent, à part pour aller au stadium je ne vois pas trop l'intérêt d'aller sur l'île du Ramier. Ca ne me donne pas particulièrement envie d'y aller, il n'y a pas de chemin aménagé ou de piste pour faire du vélo. En faire un 'poumon vert', c'est une très bonne idée ! Il y a beaucoup de superficie, si tout est arboré ça peut être très agréable et je pense que j'irais."

"C'est un peu ma petite portion de campagne en face de chez moi, qui m'a bien sauvée pendant le confinement", raconte de son côté Frédérique. "Des fois ça peut être un peu glauque mais ça s'est quand même amélioré depuis quelques temps. Je trouve bien d'investir un peu cet endroit, en espérant que ce ne soit pas pour le bétonner. Il faut lui laisser son côté sauvage qui est vraiment chouette".