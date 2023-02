Passion Montagne le Mag avec : François Carrel écrivain journaliste à Libération Alpiniste Grenoblois

François Carrel, journaliste alpiniste grenoblois, enchaîne depuis quinze ans reportages enquêtes dans les Alpes et aux quatre coins du monde. Collaborateur de Libération, Montagnes Magazine et Alpes Magazine, auteur de Pierre Beghin," l’homme de tête et À corde tendue, livre sur les frères Huber .

Que la montagne est belle !!! © Radio France - Luc Carrascosa François Carrel est journaliste indépendant, il pige pour le journal Libération et Alpes Magazine. Auparavant il a notamment collaboré à Montagne magazine, l'Express, Géo voyage, le Monde Diplomatique, l'Humanité Hebdo.... Il a également travaillé avec la journaliste Christine Ockrent jusqu'au jour où il décide de quitter la capitale pour retrouver ses montagnes et son indépendance. ⓘ Publicité François Carrel a débuté son parcours de journaliste à Bucarest puis à Paris avant de rejoindre en 2000 Grenoble et ses Alpes natales. Depuis, il enchaîne reportages et enquêtes dans les Alpes et aux quatre coins du monde, avec une affection particulière pour l'Himalaya. Il a régulièrement été publié par « Libération », « Montagnes Magazine », « Alpes Magazine », « GQ », « La Montagne et Alpinisme » ou « l'Equipe Mag », entre autres. Il est également enseignant associé en journalisme à Sciences Po Grenoble. François Carrel Journaliste , Ecrivain et Alpiniste Grenoblois © Radio France - Luc Carrascosa L'un des livres de François Carrel passionné de l'Himalaya © Radio France - Luc Carrascosa