Passoires énergétiques : ce qui change au 1er janvier si vous louez un appartement mal isolé

Les logements les plus mal isolés et les plus énergivores vont être interdits à la location à partir du 1er janvier 2023. Si vous louez l'un de ces logements, votre bailleur sera dans l'obligation de réaliser des travaux d'isolation pour continuer la location.

Si votre logement est trop énergivore, des travaux seront nécessaires à partir du 1er janvier 2023. © Radio France A partir du 1er janvier, les logements qui ont une consommation énergétique supérieure à 450 Kilowattheure par m2 et par an seront interdits à la location. Une partie importante des habitations classées G dans le diagnostic de performance énergétique (calculé en fonction des émissions de CO2 du logement sur l'année) sont concernés. Selon David Rodrigues, responsable juridique de l'association consommation, logement, cadre de vie (CLCV), cela représente environ 35 000 logements sur un million à Paris. Comment savoir si je suis concerné ? Pour savoir si vous êtes concerné par cette réforme, munissez vous d'abord de votre diagnostic de performance énergétique (DPE). Consultez la troisième page pour identifier votre consommation d'énergie sur l'année. Puis divisez ce chiffre par la superficie de votre habitation. Si le résultat dépasse 450 kilowattheure, c'est que vous êtes concerné par ce changement à partir du 1er janvier . Attention toutefois, tous les logements classés G ne représentent pas une consommation de 450 kWh/m2 sur l'année. Certains restent en dessous de ce seuil et seront donc toujours éligibles à la location. C'est pourquoi il est important de bien faire le calcul si votre logement est classé G, pour être sûr que vous êtes concerné. L'ensemble des logements classés G seront eux bel et bien tous interdits à la location à partir du 1er janvier 2025. Que se passe-t-il si mon logement est concerné ? David Rodrigues de la CLCV conseille de vous rapprocher de votre bailleur et de lui demander d'effectuer des travaux pour revenir dans les normes de performances énergétiques. Cela peut passer par une meilleure isolation des fenêtres, ou une rénovation du système de chauffage. Une baisse de loyer est possible, à condition de passer par un juge. Le responsable juridique pointe tout de même un écueil : "Si l'appartement se trouve en copropriété, le bailleur n'a la main mise que sur les fenêtres, mais pas sur la chaudière de l'immeuble. Dans ce cas la, il pourrait éventuellement s'exonérer de son obligation de faire des travaux s'il démontre devant un juge que la copropriété n'a pas voulu les réaliser." Dans ce cas, le juge pourra prononcer une diminution du loyer. Attention tout de même, selon David Rodrigues, il est impossible de demander à votre bailleur d'arrêter de payer le loyer, car le logement reste malgré tout habitable. Le bailleur n'a en revanche plus la possibilité d'augmenter votre loyer si le logement est classé F ou G.