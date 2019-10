Pasteurdon 2019 : des dons pour aider les blouses blanches et la recherche scientifique

A partir de ce mercredi et pour cinq jours, c'est reparti pour le Pasteurdon. Des dons qui représentent 1/3 des ressources de l'Institut Pasteur. L'an dernier, le Pasteurdon avait permis de récolter deux millions d'euros.

Cette année, quelles recherches l'Institut Pasteur veut financer en priorité ?

Pour cette 13ème édition du Pasteurdon, l'Institut met l'accent sur deux types de recherche : la résistance aux antibiotiques et la lutte contre les cancers. En Europe, cette résistance aux antibiotiques fait déjà 33.000 morts par an. D'où les 60 équipes de l'Institut Pasteur impliquées pour trouver des alternatives contre les maladies infectieuses.

Idem pour la lutte contre les cancers avec la mobilisation de 300 chercheurs et une quarantaine de laboratoires. Et pour cause : en France, le cancer est la première cause de décès chez les plus et chez les moins de 65 ans. Tous les ans, il fait presque 160.000 victimes.

Une nouvelle icône pour le Pasteurdon

Pour son Pasteurdon 2019, l'Institut Pasteur s'est aussi trouvé une icone pour sa campagne : la fameuse blouse blanche des scientifiques. Des artistes graffeurs vont en customiser quelques unes. Et un hastag, un mot clé "Mets ta blouse" est créé pour montrer son soutien aux scientifiques.

En plus, la blouse blanche sera sur le dos de la comédienne Alexandra Lamy, marraine du Pasteurdon pour la 9ème année de suite.

Pour les dons, le record à battre est celui celui de Z Event. Le 23 septembre dernier, ce "Téléthon" du jeu vidéo a récolté 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur en seulement 54 heures.