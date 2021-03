Pau : des apiculteurs béarnais en guerre contre le frelon asiatique

"Moi j'ai perdu dix ruches cet automne, à cause du frelon asiatique", raconte Évelyne, apicultrice installée dans le Piémont béarnais. Pour certains, ces pertes atteignent de 40 à 80% de la production. Car le frelon asiatique est particulièrement nocif pour les abeilles et il est très présent sur le département des Pyrénées-Atlantiques. Même les amateurs sont touchés, comme Fanny et Arnaud. Le couple a tenté d'installer des ruches près de leur maison. Mais ils se sont vite rendus compte "qu'à Buros et dans les alentours, c'est rempli de frelons donc on n'a pas pu les laisser, on a dû les déplacer plus loin sinon elles se faisaient bouffer", raconte Fanny. "On savait qu'il y allait en avoir un peu mais là, c'était envahi", ajoute Arnaud, "et cet hiver, vu qu'il n'y a plus les feuilles, on voit les nids et il y en avait 3-4 sur 200 mètres, c'est énorme".

Un manque d'actions de l'État

Il faut donc agir très vite estiment ces apiculteurs, surtout que "le frelon asiatique s'est énormément développé", précise Évelyne, faute d'actions concrètes pour le combattre selon elle. "Les particuliers, quand ils constatent des nids chez eux, quelquefois ne font rien", regrette-t-elle. Elle demande "des actions vraiment engagées par l'État pour éradiquer ce fléau". Cela passe notamment par la reconnaissance du frelon asiatique comme espèce invasive et nuisible.

Une pétition sera d'ailleurs bientôt en ligne et un guide pour lutter contre le frelon asiatique est disponible sur le site de l'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française.