Pau : les jeunes se mobilisent à nouveau pour le climat

Pau, France

Les jeunes se mobilisent à nouveau pour le climat. Le collectif "Youth for Climat Pau" manifeste ce vendredi matin place Clemenceau pour défendre la planète, et pousser les élus à agir. C'est la troisième grève mondiale de la jeunesse, après celles du printemps, et les adolescents ne seront pas seuls à manifester.

Le collectif Pau Climat, la confédération paysanne, les Gilets jaunes et plusieurs partis politiques vont se joindre à eux pour la première fois explique Baptiste, l'un des organisateurs ; il est en Terminale S à l'Immaculée conception, à Pau : "on se dit qu'aujourd'hui il faut une vraie convergence des forces. On excluait totalement la politique jusqu'ici, mais on se dit que l'écologie ça passe principalement par la politique. On demande au gouvernement de faire des choses au niveau écologique, et ça passe par la politique donc on se dit que les forces politiques peuvent nous soutenir. Et on a demandé à d'autres associations de marcher avec nous. Les personnes les plus âgées seront au fond du cortège, on tient à ce que les plus jeunes soient devant et à ce que la jeunesse reste maîtresse du mouvement. Mieux vaut tenter de faire quelque chose, on peut toujours dire que ça sert à rien et qu'on va droit dans le mur, mais nous on se dit qu'on a envie de sauver notre avenir. Si on ne fait rien en tout cas on sait où ça va mener."

Le mouvement "Youth for climat" a donc sollicité associations et partis politiques, ainsi que les gilets jaunes, qui comptent eux aussi participer.

Les jeunes se donnent rendez-vous à 10h30 place Clemenceau à Pau, le cortège partira ensuite en direction du Parc des expositions, pour revenir en centre-ville via le boulevard des Pyrénées.